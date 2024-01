Azpilicueta rompe menisco e vai desfalcar o Atlético de Madrid

O zagueiro do Atlético de Madrid, César Azpilicueta, sofreu uma "ruptura do menisco externo" da perna esquerda na quinta-feira (18), no clássico da Copa do Rei contra o Real Madrid, informou nesta sexta-feira o clube 'rojiblanco'.

Em seu comunicado, o Atlético não especificou quanto tempo o defensor espanhol terá que ficar afastado.

O clube da capital se limitou a afirmar que "o tratamento definitivo para a recuperação da lesão será decidido em breve".