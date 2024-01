Após conversa com Netanyahu, Biden crê que Estado palestino ainda é possível

"Israel deve ter o controle da segurança de todo o território situado a oeste do [rio] Jordão. É uma condição necessária, que está em contradição com a ideia de soberania [palestina]", disse o primeiro-ministro israelense.

O diálogo ocorreu um dia depois que Netanyahu rechaçou a exigência recorrente de Biden sobre a coexistência futura do Estado de Israel com um palestino.

Contudo, após o telefonema, Biden afirmou que, apesar dos comentários de Netanyahu, não era impossível que ele pudesse aceitar alguma forma da chamada solução de "dois Estados", levantada por décadas como uma maneira de diluir as tensões no Oriente Médio.

"Há vários tipos de soluções de dois Estados. Há vários países-membros da ONU que [...] não têm exército próprio", declarou Biden aos jornalistas após um ato na Casa Branca. "E, por isso, acredito que há formas nas quais isto poderia funcionar", explicou.

Perguntado sobre ao que Netanyahu estaria aberto, Biden respondeu: "Logo vou avisar a vocês."

Mais cedo, a Casa Branca havia informado que o presidente americano insistiu no tema com Netanyahu quando conversaram, mas que o telefonema não foi uma reação direta às declarações do líder israelense.