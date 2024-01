Anisimova freia reação de Badosa e avança no Aberto da Austrália

Uma rejuvenescida Amanda Anisimova interrompeu a recuperação, após uma lesão, da ex-número 2 do mundo, a espanhola Paula Badosa, nesta quinta-feira (18) no Aberto da Austrália, e se disse surpresa com seu bom desempenho depois de uma longa pausa.

A americana, que se destacou quando ainda era adolescente e que está de volta após oito meses de inatividade por problemas mentais e exaustão, venceu Badosa com parciais de 7-5 e 6-4 e enfrentará a atual campeã, a bielorrussa Aryna Sabalenka, na quarta rodada.

"É incrível depois de um período de descanso, mas me sinto muito bem", disse a jovem de 22 anos, que chegou às semifinais de Roland Garros e conquistou seu primeiro título WTA aos 17 anos, despertando grandes expectativas.