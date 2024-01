Allianz Arena dá seu último adeus a Franz Beckenbauer

O mundo do futebol prestou, nesta sexta-feira (19), no estádio Allianz Arena, em Munique, uma homenagem de despedida ao lendário Franz Beckenbauer, apelidado de 'Kaiser' e que morreu no dia 7 de janeiro, aos 78 anos. Figura emblemática do futebol alemão e mundial durante meio século, primeiro como jogador (campeão da Eurocopa em 1972, campeão mundial em 1974, Bola de Ouro em 1972 e 1976), treinador (campeão mundial em 1990) e dirigente, Franz Beckenbauer morreu cercado por sua família em Salzburgo, na Áustria. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O ex-jogador do Bayern de Munique foi enterrado no cemitério 'Am Perlacher Forst', ao sul da capital bávara, e o Bayern, clube onde jogou durante a maior parte da carreira, decidiu prestar nesta sexta-feira uma homenagem póstuma na Allianz Arena, que Beckenbauer, então presidente do clube, ajudou a construir no início dos anos 2000.

Uma imagem de Beckenbauer foi colocada no círculo central, cercada por trinta coroas de flores enviadas por vários grandes clubes mundiais. A cerimônia decorreu na presença do presidente da Fifa, Gianni Infantino, do presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, dos presidentes do PSG Nasser al-Khelaïfi e do Barcelona Joan Laporta, e do presidente honorário do Real Madrid, José Martínez 'Pirri', além do diretor de Relações Institucionais do clube da capital espanhola, Emilio Butragueño. Vários grandes nomes do futebol alemão (Paul Breitner, Lothar Matthäus, Bastian Schweinsteiger) e do futebol internacional (o francês Bixente Lizarazu, o português Deco) também marcaram presença na cerimônia, assim como o presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, e o chanceler Olaf Scholz. "Não sei se os anjos no céu praticam esportes. Mas se sim, então eles tiveram que ouvir uma nova voz com sotaque bávaro que lhes disse para irem a campo e jogar futebol", declarou Steinmeier, se referindo a uma frase famosa de Beckenbauer como técnico da seleção alemã, dita antes da final da Copa do Mundo de 1990.

Play

"Querido Franz, já se passaram doze dias desde que você faleceu e sinto muito a sua falta. Descanse em paz", disse Uli Hoeness, presidente honorário do Bayern e membro da diretoria ao lado de Beckenbauer, durante um discurso emocionado repleto de histórias que fizeram os espectadores sorrirem. A homenagem começou com os acordes de 'Con te Partirò' e terminou com 'Nessum Dorma', duas árias interpretadas pelo tenor de Munique Jonas Hofmann, ao final de uma cerimônia de 1 hora e 15 minutos, em um estádio com cerca de 25 mil espectadores, numa tarde gelada (zero graus Celsius e uma neve fina). Os espectadores também cantaram a música "Gute Freunde Kann Niemand Trennen" (Ninguém pode separar bons amigos), uma ode à amizade que Beckenbauer gravou no final de 1966, poucos meses depois da Copa do Mundo em que a Alemanha Ocidental perdeu para a Inglaterra em Wembley.