Alemanha facilita entrada de migrantes e obtenção de dupla cidadania para atrair trabalhadores

Os parlamentares alemães aprovaram, nesta sexta-feira (19), uma lei que facilita as regras para a obtenção da cidadania e acaba com as restrições à possibilidade de manutenção da dupla cidadania. O governo argumenta que o plano reforçará a integração dos imigrantes e ajudará a atrair trabalhadores qualificados.

O Congresso alemão aprovou por 382 votos a favor e 234 contrários a proposta apresentada pela coligação social liberal do chanceler de centro-esquerda Olaf Scholz. Houve 23 abstenções na votação. O principal bloco de oposição de centro-direita criticou veementemente o projeto, argumentando que os termos tornam mais barata a cidadania alemã.

A lei prevê que as pessoas serão elegíveis à cidadania após cinco anos na Alemanha, ou depois de três anos para casos especiais de integração. Hoje, os prazos para obtenção são de oito ou seis anos. As crianças nascidas na Alemanha vão se tornar automaticamente cidadãs se um dos progenitores for residente legal durante cinco anos, em comparação com os oito anos atuais.