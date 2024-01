Alavés vence Cádiz (1-0) e se afasta da zona de rebaixamento

Com 23 pontos, o Alavés ocupa provisoriamente o décimo segundo lugar e, sobretudo, amplia para oito pontos a vantagem sobre a zona da degola, que é aberta exatamente pelo Cádiz (18º).

Um pênalti convertido por Luis Rioja aos 51 minutos foi suficiente para que os três pontos permanecessem no País Basco.

Esta vitória foi a segunda consecutiva conseguida pelo Alavés na Liga espanhola, depois do triunfo (3-2) na última sexta-feira fora de casa contra o Sevilla, e permite também virar a página da eliminação sofrida na terça-feira nas oitavas de final da Copa do Rei diante do Athletic Bilbao.

Neste sábado a 21ª rodada continua com quatro jogos, entre os quais se destaca a visita do Athletic (3º) ao Valencia (8º).

O líder Girona recebe o Sevilla (17º) no domingo.

O surpreendente time catalão entra no fim de semana com um ponto de vantagem sobre o segundo colocado, o Real Madrid, que recebe no domingo o lanterna Almería (20º).

Já o Barcelona (4º), oito pontos atrás do líder, não pode tropeçar no mesmo dia em sua visita ao Betis (7º).