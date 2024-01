Zverev vence Lukas Klein no super tie-break e vai à 3ª fase

O número 6 do mundo, Alexander Zverev, se classificou no super tie-break do quinto set depois de ficar em desvantagem de 2 sets a 1, vencendo com parciais de 7-5, 3-6, 4-6, 7-5 (7/6) e 7-6 (10/7), o eslovaco Lukas Klein, pela segunda fase do Aberto da Austrália, nesta quinta-feira (18).

Poucos minutos antes, Zverev chegou a ficar a dois pontos da derrota, quando o placar indicava 6-5, 40-A em seu saque. Ele acabou vencendo após quatro horas e meia de duelo.

"Fui em grande parte um espectador da partida, era ele quem tinha a iniciativa. Ou ele acertava os winners, ou cometia o erro", admitiu o atual campeão olímpico. "O que eu estava pensando? O fato de haver um vôo direto às onze horas da noite...".