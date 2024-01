Ucrânia bombardeou depósito de petróleo na Rússia, diz fonte de segurança de Kiev

A Ucrânia bombardeou um depósito de petróleo no norte da Rússia, disse uma fonte dos serviços de segurança ucranianos à AFP nesta quinta-feira (18).

Segundo a fonte, os serviços de Inteligência militar ucranianos estão por trás da operação, que ocorreu na região de Leningrado, no noroeste do país, a cerca de 1.000 km da fronteira com a Ucrânia.