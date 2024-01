Três mulheres e quatro menores morrem em ataque paquistanês contra Irã

Pelo menos três mulheres e quatro crianças morreram, nesta quinta-feira (18), em um ataque com mísseis do Paquistão contra a região fronteiriça do sudeste do Irã, informou a imprensa estatal de Teerã.

"O Paquistão atacou um povoado fronteiriço com mísseis", informou a televisão pública, acrescentando que "três mulheres e quatro crianças morreram", nenhuma delas iraniana.