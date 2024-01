Rússia reivindica a tomada de pequena localidade de leste de Ucrânia

O Exército russo reivindicou nesta quinta-feira(18) a tomada de uma pequena localidade na região de Donetsk, leste da Ucrânia, demonstrando a crescente pressão que as forças de Moscou exercem no front há várias semanas.

"Na zona de Donetsk, as operações ativas realizadas pelas unidades do grupo 'Sul' permitiram a liberação da localidade de Veseloie", indicou o Ministério russo da Defesa em seu boletim diário sobre as operações na Ucrânia.

Esta localidade, onde viviam umas 100 pessoas antes do ataque russo que começou há quase dois anos, se encontram a vinte quilômetros ao nordeste de Bakhmut, cidade tomada por Moscou em maio de 2023 após um sangrento e uma longa batalha contra o Exército ucraniano.