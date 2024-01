Resposta a massacre escolar no Texas teve 'falhas críticas' de parte da polícia

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos identificou, em um relatório divulgado nesta quinta-feira (18), "falhas críticas" da polícia do Texas, que demorou a intervir em um ataque a tiros contra uma escola em 2022, no qual morreram 19 crianças e dois professores.

Segundo os investigadores, o "erro mais significativo foi que os oficiais que responderam deveriam ter reconhecido imediatamente que se tratava de um caso de atirador ativo" e utilizar os equipamentos e recursos que tinham para avançar em direção às salas de aula onde estava "a ameaça" e eliminá-la.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em 24 de maio de 2022, um jovem maior de idade, armado com um fuzil de assalto AR-15, invadiu a escola fundamental Robb em Uvalde, no sul do país. Ele matou 19 crianças com idades entre 9 e 10 anos, e dois professores de 44 e 48 anos. A resposta policial "foi um fracasso", concluiu o documento com mais de 550 páginas.