Presidente do Peru anuncia que Lima será candidata a sede do Pan de 2027

"a comunicação nos comprometemos a garantir todos os custos do projeto dos Jogos Pan-Americanos e respeitar o estatuto da Panam Sports e os demais acordos", disse a presidente em discurso pelos 489 anos de Lima.

"Enviei uma comunicação ao presidente da Organização Desportiva Pan-Americana expressando o apoio e endosso do governo peruano para nomear oficialmente Lima como sede dos Jogos Pan-Americanos de 2027", disse Boluarte.

A presidente do Peru, Dina Boluarte, anunciou nesta quinta-feira (18) que Lima se candidatará para sediar os Jogos Pan-Americanos de 2027 após a retirada da organização da competição da cidade colombiana de Barranquilla.

"O Peru tem condições de organizar grandes eventos mundiais, temos uma infraestrutura esportiva de primeira linha. Temos a experiência e a firme vontade do governo e das instituições para colocar mais uma vez Lima e nosso país na vitrine mundial", destacou.

Em 2019, Lima sediou os XVIII Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos, que reuniram 41 países membros da Panam Sports.

Com esta indicação, Lima se junta à cidade paraguaia de Assunção como candidata.

No início do mês, a Panam Sports retirou os Jogos Pan-Americanos de 2027 de Barranquilla por "descumprimento" do governo nacional.

O Ministério dos Esportes deveria destinar quatro milhões de dólares (R$ 19,7 milhões pela cotação atual) àquela organização antes de 31 de dezembro, mas isso não aconteceu.

A perda da sede significou um duro golpe para o presidente colombiano, Gustavo Petro.