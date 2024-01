Presidente do Corinthians diz que PSG aceitou comprar Moscardo

O presidente do time paulista garantiu que a transferência foi fechada em 22 milhões de euros (cerca de R$ 118 milhões pela cotação atual). Segundo a mídia, 20 milhões de euros (R$ 107 milhões) correspondem à transferência e dois milhões (R$ 10,7 milhões) a metas alcançadas.

"Eles aceitaram, está tudo bem: ele é do Paris-Saint Germain", disse o dirigente do 'Timão' em entrevista ao programa "Jogo Aberto", da Band.

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, garantiu nesta quinta-feira (18) que o PSG acertou a compra do jovem meio-campista brasileiro Gabriel Moscardo após superar divergências na negociação.

A contratação de Moscardo, de 18 anos, estava em suspenso desde o fim de semana, quando Melo determinou o retorno do meio-campista a São Paulo devido a desentendimentos entre os dois clubes na hora de finalizar a contratação.

Os problemas surgiram depois que a jovem promessa informou, em dezembro, que teria que fazer uma cirurgia no pé esquerdo, uma cirurgia "simples" que exigiria, segundo Melo, um afastamento de até três meses.

O PSG queria fechar o acordo somente após a operação, enquanto o Corinthians exigia que fosse antes de ser operado, segundo o presidente do time paulista.

"A partir do momento em que avisamos [sobre a ordem de devolução do atleta], eles concordaram em fazer a compra, assumindo o risco da cirurgia", acrescentou.

Melo assumiu a presidência do Corinthians no início do mês, quando a negociação já estava avançada. naquele momento, Moscardo já estava em Paris aguardando o acordo final.

O dirigente se opôs à venda por considerar que esta poderia ter sido feita por um valor superior, "de mais de 30 milhões de euros, devido ao talento do meia".