Polícia do Equador prende dois suspeitos do assassinato de promotor antimáfia

Dois homens suspeitos de envolvimento no assassinato de um promotor antimáfia equatoriano na quarta-feira em Guayaquil foram presos, informou o comandante da polícia, general César Zapata, nesta quinta-feira (18).

"Prendemos 2 suspeitos envolvidos no assassinato do promotor César Suárez, em #GYE (Guayaquil, ndr), após procedimentos investigativos que nos permitiram identificar a suposta participação no ato criminoso", indicou o delegado na rede social X.

