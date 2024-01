Polícia do Equador prende 2 suspeitos do assassinato de promotor que investigava ataque em TV

Dois homens suspeitos de envolvimento no assassinato de um promotor foram presos no Equador na quarta-feira, 17, informou o comandante da polícia, general César Zapata, nesta quinta-feira, 18. O promotor César Suárez investigava o ataque a um canal de TV, que levou o presidente Daniel Noboa a declarar conflito armado interno, e foi assassinado na quarta.

"Prendemos dois suspeitos no assassinato do promotor César Suárez, em Guayaquil, após diligências investigativas que permitiram identificar a alegada participação no crime", indicou o delegado na rede social X. Com os detidos, foram apreendidos um fuzil, duas pistolas, carregadores e dois veículos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Suárez, que recentemente havia interrogado 13 supostos integrantes da gangue Los Tiguerones que foram detidos pelo ataque ao vivo ao canal TC Televisión de Guayaquil, foi morto a tiros em seu veículo quando se dirigia a uma audiência em um caso de tráfico de drogas. Um dia antes de ser assassinado, ele contou ao jornal El Universo que não tinha escolta policial.