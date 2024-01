Papa recebe delegação do Partido Comunista do Vietnã

O papa Francisco recebeu nesta quinta-feira (18) uma delegação do Partido Comunista do Vietnã, como parte dos esforços para melhorar os laços entre o Vaticano e o país do Sudeste Asiático, que cortaram as relações diplomáticas em 1975.

A reunião a portas fechadas ocorre após meses de aproximação.

Em julho de 2023, Vietnã e Santa Sé deram um passo importante ao concordarem que o Vaticano enviasse um representante residente ao país comunista, após um encontro entre o presidente vietnamita, Vo Van Thuong, e o papa Francisco, em Roma.