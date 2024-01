Papa Francisco chama prazer sexual de presente de Deus

O papa Francisco chamou o prazer sexual de “presente de Deus”, e acrescentou que este prazer seria prejudicado pela pornografia. A fala ocorreu nessa quarta-feira, 17, em discurso sobre os “vícios da luxúria” durante sua audiência geral da semana.

Francisco, 87, disse que a sexualidade humana tem uma "voz poderosa" e reforçou que o relacionamento amoroso é o que torna o prazer sexual especial.



“Temos que defender o amor, o amor do coração, da mente, do corpo, o amor puro no ato de se doar para o outro. E esta é a beleza da relação sexual", disse o Papa.