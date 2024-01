Número de desertores norte-coreanos triplicou em 2023

O número de desertores norte-coreanos que chegaram à Coreia do Sul triplicou no ano passado, para 196, com a saída de muitos diplomatas e estudantes, após vários anos de declínio devido à pandemia, informou Seul nesta quinta-feira (18).

Dezenas de milhares de norte-coreanos fugiram para o Sul desde que a península foi dividida pela guerra na década de 1950. A maioria passa primeiro pela China e depois por um terceiro país, como a Tailândia, antes de chegar à Coreia do Sul.

Mas o número de desertores caiu significativamente desde 2020, quando Pyongyang fechou as suas fronteiras para prevenir infecções por covid-19.