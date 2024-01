No Japão, premiê Kishida considera dissolver seu partido, após abertura de investigação

O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, anunciou nesta quinta-feira, 18, que está considerando dissolver parte do seu partido, na esteira de notícias sobre a abertura de uma investigação de um escândalo envolvendo uso indevido de fundos de campanha, informaram veículos da mídia japonesa.

Em coletiva de imprensa, Kishida afirmou que se dissolver o Partido Liberal Democrata (PLD) "contribuir para restaurar a confiança na política, vamos considerar desfazer a nossa facção Kochi-kai", de acordo com o jornal Fuji News Network (FNN).

Mais cedo, fontes revelaram que procuradores do Japão irão investigar um antigo contador do partido de Kishida, em função de um escândalo de fundos de campanha, noticiou o Kyodo News. Segundo as fontes, o ex-tesoureiro da facção - da qual Kishida saiu no início de dezembro - deverá ser acusado, nesta sexta-feira (19), de não ter declarado cerca de 30 milhões de ienes (US$ 203 mil) em um período de três anos até 2020, disseram as fontes.