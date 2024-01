Napoli alivia sua crise, vence Fiorentina e vai à final da Supercopa da Itália

O Napoli se classificou para a final da Supercopa da Itália com uma vitória maiúscula de 3 a 0 sobre a Fiorentina, nesta quinta-feira (18), em Riade, na Arábia Saudita, o que dá uma injeção de ânimo em meio a uma temporada sombria.

O atual campeão italiano saiu na frente aos 22 minutos com um gol do argentino Gio Simeone e manteve a curta vantagem até a reta final da partida, quando Alessio Zerbin, que havia entrado no jogo pouco antes, aumentou com uma 'dobradinha' em três minutos (84' e 86').

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Fiorentina teve a oportunidade de empatar pouco antes do intervalo, mas Jonathan Ikoné desperdiçou um pênalti aos 44. No segundo tempo os toscanos não encontraram a fórmula para vencer o adversário.