Módulo lunar Peregrine se desintegrará na atmosfera terrestre nesta quinta

O módulo lunar americano que não conseguiu chegar à Lua devido a um vazamento de combustível durante o voo acabará se desintegrando na atmosfera terrestre nesta quinta-feira (18).

A startup Astrobotic, que desenvolveu o dispositivo, posicionou o módulo de pouso "para uma reentrada controlada" sobre as águas do Pacífico Sul, informou a empresa nesta quinta no X.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Chamado Peregrine, o módulo estava a cerca de 48 mil quilômetros da Terra esta manhã, acrescentou, publicando uma foto da Terra escurecida tirada do dispositivo.