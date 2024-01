México e Chile pedem ao TPI que investigue crimes de guerra em conflito Israel-Hamas

México e Chile apresentaram, nesta quinta-feira (18), um pedido de investigação sobre possíveis crimes de guerra no contexto do conflito entre Israel e o Hamas, informaram ambos os governos.

"A ação do México e do Chile decorre da crescente preocupação com a recente escalada de violência, especialmente contra alvos civis, e a alegada continuidade de crimes sob a jurisdição do Tribunal" desde o início das hostilidades em 7 de outubro, afirmou o Ministério das Relações Exteriores mexicano em um comunicado.

Após o ataque do movimento islamista Hamas em Israel, no qual os militantes mataram 1.140 pessoas e sequestraram 250, segundo um levantamento da AFP com base em dados oficiais, o Israel lançou uma grande operação na Faixa de Gaza para "liquidar" o Hamas, que governa esse território.