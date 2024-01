Mercedes renova contrato com seu diretor técnico James Allison

O britânico James Allison, diretor técnico da equipe Mercedes de Fórmula 1, assinou "uma extensão de contrato de longo prazo", anunciou nesta quinta-feira (18) a equipe alemã.

"A F1 me trouxe muitos bons momentos, mas nada melhor do que responder positivamente ao pedido de Toto [Wolff] para me juntar à Mercedes em 2017. É um grande privilégio continuar essa aventura", disse o engenheiro de 55 anos.

James Allison se transferiu para a Mercedes em 2017 para se tornar diretor técnico depois de ter passado algum tempo, entre outras equipes, na Ferrari (2000-2004 e 2013-2016) e na Renault (2005-2013). Ele tem em seu currículo quatro títulos mundiais de construtores (2017 a 2020) com a equipe sediada em Brackley (Reino Unido).