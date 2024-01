Irã convoca encarregado de negócios paquistanês em Teerã

As autoridades iranianas convocaram o encarregado de negócios do Paquistão em Teerã nesta quinta-feira (18), após os ataques lançados pelo Paquistão que mataram sete pessoas no sudeste do Irã, informou a imprensa estatal.

"Após o ataque cometido esta manhã pelo Paquistão em uma localidade fronteiriça na província do Sistão e Baluchistão, o encarregado de negócios paquistanês foi convocado ao Ministério das Relações Exteriores para pedir explicações", informou a agência Tasnim.

Na quarta-feira, o Paquistão chamou de volta seu embaixador em Teerã em reação ao bombardeio do Irã sobre seu território na terça-feira.