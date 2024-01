França afirma não possuir 'mercenários' na Ucrânia

A França "não possui 'mercenários'" na Ucrânia, afirmou nesta quinta-feira (18) o Ministério de Relações Exteriores francês, após a Rússia informar o ataque a um edifício na quarta-feira (17) que abrigava "mercenários franceses" em Kharkiv.

O órgão pontuou que a "França não possui 'mercenários' na Ucrânia nem em nenhum outro lugar, ao contrário de outros. Isso não é mais que outra grosseira manipulação russa. Não devemos dar mais importância a isso do que às anteriores ou às que certamente verão".

Na quarta-feira, a Rússia reivindicou um ataque feito no dia anterior contra um prédio com "mercenários franceses" em Kharkiv, a segunda cidade da Ucrânia, onde as autoridades locais anunciaram um balanço de 17 civis feridos.