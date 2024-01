Eurodeputados alertam para catástrofe ambiental por grânulos de plástico

"A catástrofe que estamos vendo na Galiza é apenas a ponta de um enorme iceberg. A poluição dos nossos mares com mais de um bilhão de pellets é um enorme desastre para o ambiente, os animais marinhos e as comunidades locais", disse Ska Keller, eurodeputada alemã dos Verdes.

Para a eurodeputada irlandesa Grace O'Sullivan, também dos Verdes, o que ocorreu na costa da Galiza "foi um derramamento de petróleo com outro nome(...) É um crime".

Estima-se que cerca de 26 toneladas dessas minúsculas esferas de plástico chegaram à costa da Galiza, região de alta atividade pesqueira, ao serem liberadas no mar por um navio cargueiro com bandeira da Libéria.

Estes grânulos, de até 5 milímetros de diâmetro, são utilizados na indústria para a fabricação de embalagens, garrafas e recipientes de plástico.

No debate desta quinta no Parlamento Europeu, a amarga discussão transformou-se em uma disputa para definir responsabilidades, entre os aliados do governo nacional espanhol e os que apoiam as autoridades locais galegas.

A Galiza, reduto do líder da oposição espanhola Alberto Núñez Feijóo, realizará eleições regionais em 18 de fevereiro.

A deputada centrista espanhola Soraya Ramos destacou que, para além das discussões políticas, "trata-se de plásticos. As eleições vão passar, mas os plásticos continuarão contaminando nossas costas".