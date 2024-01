EUA pede a Irã e Paquistão para evitar escalada (Casa Branca)

A Casa Branca pediu, nesta quinta-feira (18), que o Irã e o Paquistão evitem uma escalada nas tensões depois que os dois países lançaram ataques recíprocos em seus territórios.

"Estamos monitorando isto muito, muito de perto. Não queremos ver uma escalada, claramente no sul e no centro da Ásia, e estamos em contato com nossos pares paquistaneses, como era de se esperar", disse a jornalistas o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby.