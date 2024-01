EUA lançam nova rodada de ataques contra houthis no Iêmen

As Forças Armadas dos EUA dispararam outra onda de ataques com mísseis lançados por navios e submarinos contra locais controlados pelos houthis na quarta-feira, 17, disseram várias autoridades americanas, marcando a quarta vez em dias que o grupo é alvo direto no Iêmen, já que a violência que se inflamou na esteira da guerra entre Israel e Hamas continua a se espalhar pelo Oriente Médio.

Os ataques foram lançados do Mar Vermelho e atingiram mais de uma dúzia de locais, disseram as autoridades. Os ataques se seguiram a um anúncio oficial na quarta-feira de que os EUA colocaram os Houthis novamente em sua lista de terroristas globais especialmente designados. As sanções que acompanham a designação formal têm o objetivo de separar os grupos extremistas violentos de suas fontes de financiamento.

As autoridades falaram sob condição de anonimato para discutir detalhes que ainda não foram divulgados.