EUA lança novos bombardeios contra rebeldes huthis no Iêmen

O comando militar no Oriente Médio (Centcom) informou que lançou "ataques contra 14 mísseis dos huthis apoiados pelo Irã que estavam carregados para lançamento e representavam uma ameaça iminente aos navios mercantes".

Os novos bombardeios contra posições rebeldes no Iêmen ocorrem depois de os Estados Unidos incluírem mais uma vez os rebeldes huthis em sua lista de grupos "terroristas".

O Exército dos Estados Unidos bombardeou nesta quinta-feira (18) 14 mísseis que estavam prontos para serem lançados no Iêmen, de onde os rebeldes huthis, apoiados pelo Irã, realizam ataques ao tráfego marítimo internacional no Mar Vermelho.

"O Departamento de Estado anuncia a designação do Ansarallah, conhecido como huthis, como grupo terrorista global especialmente designado", disse o secretário de Estado, Antony Blinken, em um comunicado.

Esta foi a quarta rodada de bombardeios lançada pelos Estados Unidos no Iêmen na última semana. Segundo veículos dos huthis, como o canal de TV Al-Masirah e a agência de notícias Saba.net, os ataques afetaram áreas diferentes do país, entre elas o porto de Hodeida e a cidade de Taez.

Os Estados Unidos haviam retirado os huthis de sua lista de "organizações terroristas" em fevereiro de 2021 para facilitar a resposta a uma grave crise humanitária no Iêmen, um país devastado pela guerra interna onde o grupo rebelde controla grande parte do território.

"Se os huthis cessarem seus ataques no Mar Vermelho e no Golfo de Áden, os Estados Unidos vão reavaliar essa designação", acrescenta.

"É uma ferramenta importante para prevenir o financiamento do terrorismo aos huthis, restringir ainda mais seu acesso aos mercados financeiros e responsabilizá-los por suas ações", disse o conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Jake Sullivan.

Estados Unidos e Reino Unido lançaram na última sexta-feira a primeira rodada de bombardeios contra posições huthis no Iêmen, em resposta a ataques do grupo rebelde a navios no Mar Vermelho.

Apoiados pelo Irã, os huthis afirmam agir apenas contra navios israelenses, ou navios ligados a este país, em "solidariedade" aos palestinos da Faixa de Gaza, no fogo cruzado entre Israel e o Hamas.