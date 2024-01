Egito empata com Gana na Copa Africana; Salah se lesiona e é substituído

O astro da seleção egípcia e do Liverpool foi substituído poucos minutos antes do final do primeiro tempo, visivelmente com dores na parte posterior da coxa esquerda, o que fez disparar o alarme.

Egito e Gana empataram em 2 a 2 nesta quinta-feira (18) em Abidjan, na Costa do Marfim, um duelo entre dois favoritos ao título da Copa Africana de Nações (CAN) no qual a nota triste foi a lesão de Mohamed Salah.

Em meio à apreensão sobre a extensão da lesão, o Egito obtém seu segundo empate e é o segundo colocado do grupo B da CAN com 2 pontos, superado por Cabo Verde (1º, 3 pontos), que é o líder depois de surpreender na primeira rodada a seleção de Gana (4ª, 1 ponto). Os cabo-verdianos podem garantir a vaga nas oitavas de final com o duelo desta sexta-feira contra Moçambique (3º, 1 ponto).

No jogo desta quinta, Gana ficou na frente em duas ocasiões, com uma 'dobradinha' de Mohammed Kudus (45'+3 e 71'), e os 'Faraós' conseguiram empatar nas duas vezes, com gols de Omar Marmoush (69') e Mostafa Mohamed (74').

Os outros dois jogos desta quinta-feira na CAN foram os da segunda rodada do grupo A.

A anfitriã Costa do Marfim foi derrotada por 1 a 0 pela Nigéria com um gol de pênalti convertido aos 55 minutos por William Troost-Ekong. A penalidade máxima foi marcada após uma falta na área cometida por Ousmane Diomande sobre o atacante do Napoli, Victor Osimhen.

Os costa-marfinenses ficam com três pontos na tabela, superados pela Nigéria (2ª, 4 pontos) e por Guiné Equatorial (1ª, também com 4 pontos), que, no primeiro jogo do dia, venceu por 4 a 2 Guiné-Bissau, último colocado sem pontos.

Nesse jogo entre Guinés, Emilio Nsue, nascido há 34 anos na ilha espanhola de Maiorca e que joga na Guiné Equatorial por ser o país do seu pai, brilhou com um hat-trick.