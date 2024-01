Costa do Marfim perde para Nigéria e se complica em 'sua' Copa Africana

A Costa do Marfim foi derrotada por 1 a 0 pela Nigéria, nesta quinta-feira (18), pela segunda rodada do grupo A, o que deixa o país anfitrião da Copa Africana de Nações (CAN) em uma desconfortável terceira posição.

Os marfinenses permanecem com três pontos na tabela, superados pela Nigéria (2ª, com 4 pontos) e pela Guiné Equatorial (1ª, também com 4 pontos), que no primeiro jogo do dia venceu por 4 a 2 a Guiné-Bissau, último colocado, ainda sem pontuar.

O confronto entre Costa do Marfim e Nigéria colocou frente a frente duas das seleções favoritas e foi muito equilibrado.