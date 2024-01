Comunicado do Business Wire :The Lubrizol Corporation

As três unidades que obtiveram essa qualificação externa altamente valorizada, a certificação ISCC PLUS, são a sede da Lubrizol Advanced Materials em Brecksville e as plantas de produção em Avon Lake, Ohio, EUA, e Oevel, Bélgica.

A ISCC PLUS é uma certificação internacional em sustentabilidade para aplicações industriais, um padrão para cadeias de suprimentos sustentáveis e completamente rastreáveis, que permite que as empresas rastreiem e atribuam matérias-primas ecologicamente corretas em toda a cadeia de valor, através de registros transparentes e sem alterar o processo de produção.

A Lubrizol Advanced Materials anunciou que mais três unidades da Lubrizol Engineered Polymers obtiveram a Certificação Internacional em Sustentabilidade e Carbono (ISCC, International Sustainability and Carbon Certification) PLUS no final do ano passado.

Como parte do compromisso da Lubrizol com a sustentabilidade, e a nossa expansão das soluções sustentáveis de poliuretano termoplástico ESTANE®, essas certificações seguem a certificação ISCC PLUS obtida no ano passado pela unidade da Lubrizol em Songjiang, China. Nossas soluções sustentáveis podem ser usadas em diferentes indústrias, incluindo calçados, eletrônica e aplicações industriais.

"A ISCC PLUS permite uma abordagem transparente de balanço de biomassa e leva à diminuição da pegada de carbono do produto (PCP) do nosso produto final. Isso se desenvolve com base no lançamento das nossas soluções de poliuretano termoplástico ESTANE RNW, que reduzem a PCP com o equipamento existente usado pelos clientes, sem qualquer alteração do processo de produção ou das propriedades finais do material", afirmou o Dr. Jesús Santamaria, diretor do negócio de sustentabilidade global da Lubrizol Engineered Polymers.

"Obter a certificação ISCC PLUS é um passo importante para garantir que a Lubrizol tenha um processo único, consistente e corporativo em nossa organização para rastrear materiais. Com o aumento do nosso uso de materiais renováveis e de base biológica*, os clientes da Lubrizol adquirem ainda mais confiança na nossa habilidade de rastrear esses materiais com credibilidade através do nosso processo de manufatura", afirmou Elizabeth Grove, diretora de sustentabilidade da The Lubrizol Corporation.

A expansão do uso de matérias-primas alternativas usando a abordagem de balanço de massa com a adoção desse sistema de verificação externo da ISCC PLUS como um elemento essencial de rastreamento apoiará a aceleração da jornada de sustentabilidade global da Lubrizol. Estamos colaborando com nossos parceiros e construindo alianças para desenvolver soluções que geram impactos positivos ao ambiente e à sociedade, superando a pegada necessária para produzi-las.

