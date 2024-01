Comunicado do Business Wire :Saudi Ministry of Economy and Planning

Saudi's Climate Envoy HE Adel Aljubeir emphasizes Saudi Arabia's commitment to global energy and resource security at the World Economic Forum Annual Meeting 2024 (Photo: AETOSWire)

Hoje no encontro anual do Fórum Econômico Mundial (WEF) 2024, a Arábia Saudita enfatizou seu empenho em colaborar com a comunidade global para atender à crescente demanda mundial de energia, enquanto promove transformações ecológicas e fortalece a resiliência econômica abrangente.

Em seu discurso pronunciando-se sobre o empenho do Reino em fortalecer a resiliência de longo prazo do equilíbrio global de recursos na sessão sobre "Passos ambiciosos para uma região MENA sustentável", Sua Excelência Adel A. Aljubeir, Ministro de Estado de Assuntos Estrangeiros, Membro do Conselho de Ministros e Enviado para Assuntos Climáticos, disse: "Somos um protagonista consciente na comunidade global e nossa intenção não é seguir os parâmetros, mas sim estabelecer esses parâmetros".

"O mundo segue consumindo cada vez mais energia, e essa necessidade extra de energia precisa ser atendida com o uso de recursos alternativos de energia. As renováveis são claramente as favoritas", acrescentou Aljubeir, ressaltando a Iniciativa Verde Saudita (SGI), que já promoveu mais de 80 iniciativas dos setores público e privado, com um investimento de mais de 188 bilhões de dólares para atingir as metas climáticas globais.

Logo antes, Sua Excelência Mohammed A. Aljadaan, Ministro de Finanças, durante seu discurso na sessão sobre "Resiliência: O que significa e o que fazer com ela", destacou a necessidade de uma "reforma estrutural significativa" para que os países aprimorem a resiliência "a nível institucional, fiscal e regulatório. Depois, deve-se envolver o setor privado e o seu próprio pessoal, assegurando-se de que se está lhes oferecendo redes de segurança em caso de choques".

Por sua vez, Sua Excelência Bandar I. Alkhorayef, Ministro da Indústria e Recursos Minerais, disse em uma intervenção sobre as "Cadeias de Suprimentos do Futuro" que os setores de alto crescimento, tais como logística, manufatura e mineração, estão se tornando os motores decisivos da diversificação nacional do Reino.

"A Arábia Saudita possui uma combinação de facilitadores, tais como energia e produtos petroquímicos, porém também nossa localização geográfica." No setor industrial, disse ainda Alkhorayef, a Arábia Saudita está colaborando com investidores para ajudar a desenvolver e exportar produtos competitivos e ecológicos, "não apenas no longo prazo, mas também no médio prazo".

Sua Excelência Faisal F. Alibrahim, Ministro da Economia e do Planejamento, debatendo a rápida transformação econômica do Reino desde o anúncio da Visão Saudita 2030, que tem como foco o desenvolvimento de novos setores, disse: "A Arábia Saudita tem um manual que todos estão observando, e esse manual trata de movimentos ambiciosos".