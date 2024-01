Comunicado do Business Wire :PUMA

O prêmio, baseado em uma abrangente pesquisa do Top Employers Institute, foi concedido à PUMA na Ásia-Pacífico, Europa, América do Norte e América Latina, e pela primeira vez na Polônia e Ucrânia. É a segunda vez que a PUMA recebe esse prêmio globalmente e a quinta vez que a empresa é premiada na Europa.

"Estamos muito orgulhosos que nossos esforços foram mais uma vez reconhecidos e que nos tornamos uma das apenas 17 empresas a receber o prêmio Top Employer global", disse Dietmar Knoess, vice-presidente de Pessoas e Organização da PUMA. "Tomaremos esse resultado como uma inspiração para trabalhar ainda mais para tornar a PUMA um lugar fantástico para se trabalhar."

O Top Employers Institute certifica empresas com base em uma pesquisa que abrange seis domínios de Recursos Humanos e 20 tópicos, incluindo Estratégia de Pessoas, Ambiente de Trabalho, Aquisição de Talentos, Aprendizado, Diversidade e Inclusão, Bem-estar e muito mais.

Para ser um empregador atraente, a PUMA oferece diversos serviços e benefícios a seus funcionários, como acesso a uma ampla variedade de cursos e treinamentos, acesso gratuito a uma academia e cursos esportivos.

A PUMA também ajuda seus funcionários a equilibrar o trabalho e a vida pessoal com horários de trabalho flexíveis, escritório móvel (home-office) e a opção de trabalhar em meio período ou tirar férias sabáticas em diferentes estágios de suas carreiras. Os funcionários com filhos têm acesso a escritórios especiais para pais e filhos, salas de enfermagem, creches e acampamentos de verão durante as férias escolares.

A PUMA é uma das principais marcas esportivas do mundo, projetando, desenvolvendo, vendendo e comercializando calçados, roupas e acessórios. Há 75 anos, a PUMA impulsiona incansavelmente o esporte e a cultura, criando produtos rápidos para os atletas mais rápidos do mundo. A PUMA oferece produtos de desempenho e inspirados no estilo de vida esportivo em categorias como Futebol, Corrida e Treinamento, Basquete, Golfe e Automobilismo. Colabora com designers e marcas renomadas para trazer influências esportivas para a cultura de rua e moda. O Grupo PUMA é proprietário das marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega cerca de 20.000 pessoas no mundo inteiro e tem sede em Herzogenaurach, Alemanha.