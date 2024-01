Comunicado do Business Wire :Perficient, Inc.

Perficient, Inc. (Nasdaq: PRFT) ("Perficient"), a consultoria digital líder que transforma as maiores empresas e marcas do mundo, anunciou hoje que concluiu a aquisição da SMEDIX, Inc., uma empresa de engenharia de software de saúde com receita de cerca de US$ 12 milhões, com sede em San Diego (EUA) e operações offshore localizadas em Cluj-Napoca (Romênia). A assinatura do acordo definitivo foi anunciada em 20 de outubro de 2023.

Sobre a Perficient

A Perficient é a consultoria digital líder mundial. Imaginamos, criamos, projetamos e executamos soluções de transformação digital que ajudam nossos clientes a superar as expectativas dos clientes, superar a concorrência e expandir seus negócios. Com recursos incomparáveis de estratégia, criatividade e tecnologia, colaboramos com grandes ideias e pensamentos inovadores, juntamente com uma abordagem prática para ajudar as empresas e marcas mais importantes do mundo a terem êxito. Negociada no Nasdaq Global Select Market, a Perficient é membro do índice Russell 2000 e do índice S&P SmallCap 600. Para mais informações, acesse www.perficient.com.