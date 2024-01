Comunicado do Business Wire :NPCI International Payments Ltd

Os objetivos delineados ajudarão a acelerar a aceitação global da UPI, fornecendo aos comerciantes estrangeiros acesso aos clientes indianos, que não precisarão mais depender apenas de moeda estrangeira e/ou cartões de crédito ou forex para fazer pagamentos digitais e terão a opção de usar aplicativos da Índia com UPI, incluindo o Google Pay. Isso está alinhado com o esforço da NPCI de reforçar a posição da Índia no cenário global de pagamentos digitais. Além disso, o MoU também contribuirá significativamente para simplificar as remessas, reduzindo a dependência dos canais convencionais de transferência de dinheiro.

O MoU possui três objetivos principais. Primeiro, busca ampliar o uso de pagamentos UPI para viajantes fora da Índia, possibilitando que eles realizem transações de forma conveniente no exterior. Segundo, o MoU pretende ajudar na criação de sistemas de pagamento digital semelhantes à UPI em outros países, fornecendo um modelo para transações financeiras contínuas. Por fim, concentra-se em facilitar o processo de remessas entre países suando a infraestrutura da UPI, simplificando assim as trocas financeiras transfronteiriças.

A Google India Digital Services (P) Limited e a NPCI International Payments Ltd (NIPL), uma subsidiária integral da National Payments Corporation of India (NPCI), assinaram um Memorando de Entendimento (MoU) para expandir o impacto transformador da UPI para outros países além da Índia.

Deeksha Kaushal, diretor de Parcerias doGoogle Pay India disse:"Estamos muito satisfeitos em apoiar a NIPL na expansão do alcance da UPI para os mercados internacionais. O Google Pay tem sido um colaborador orgulhoso e disposto a colaborarcom a NPCI e o ecossistema financeiro, sob a orientação do regulador, e essa colaboração é mais um passo em direção ao nosso compromisso de tornar os pagamentos simples, seguros e convenientes. A UPI demonstrou ao mundo a mudança radical que ocorre nas economias com a introdução de uma infraestrutura digital interoperável e em escala populacional, e cada economia que se unir a essas redes criará um impacto que vai além da soma das partes. Estamos muito entusiasmados com o âmbito dessa colaboração."

Ritesh Shukla, CEO da NPCI International Payments Limited (NIPL), disse:"Estamos satisfeitos em colaborar com o Google Pay para impulsionar a UPI para o cenário global. Essa parceria estratégica não apenas simplificará as transações estrangeiras para os viajantes indianos, mas também nos permitirá estender nosso conhecimento e experiência na operação de um ecossistema bem-sucedido de pagamentos digitais para outros países. Também estamos animados em possibilitar uma rede internacional de remessas mais conectada e sem interrupções, expandindo ainda mais a interoperabilidade transfronteiriça da UPI. Com o sucesso da UPI em um mercado dinâmico como a Índia, estamos empolgados em avançar em nossa visão de transformar o cenário global de pagamentos digitais."

A expansão global da UPI representa um passo transformador no comércio internacional, possibilitando uma experiência de pagamento contínua, segura e econômica para comerciantes e para clientes no mundo inteiro.

