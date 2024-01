Comunicado do Business Wire :Hyperice

Nas ações judiciais, que visavam vendedores diretos de pistolas de massagem e diversos varejistas, a Hyperice fez valer sua patente nos EUA nº 11.857.482 recentemente emitida, que reivindica tecnologia que remonta a 2013, sendo utilizada em quase todas as pistolas de massagem no mercado atual. A Hyperice ganhou as manchetes nacionais em 2018, lançando a Hypervolt, a primeira pistola de massagem "moderna" do mundo, com sistema de motor sem escova, ajustes de velocidade variável e tecnologia QuietGlide®. O sucesso e a rápida escala da Hypervolt ocasionaram um influxo de marcas de pistolas de massagem que entraram no mercado para replicar esta tecnologia, incluindo as partes acima mencionadas. A Hyperice vende diversos produtos que incorporam a tecnologia patenteada, incluindo Hypervolt Go 2, Hypervolt 2 e Hypervolt 2 Pro.

Nas ações judiciais, a Hyperice sustenta que vários Sharper Image HoMedics Ekrin Athletics e outros produtos infringem a propriedade intelectual da Hyperice, incluindo, mas não se limitando à linha Sharper Image Powerboost e as pistolas de massagem Ekrin Athletics junto com HoMedics TRAKK Eleeels Vybe, Osaki, LifePro e outras linhas de pistolas de massagem. Nas próximas semanas, a Hyperice pretende apresentar ações judiciais adicionais contra muitos outros vendedores e varejistas que se acredita haver infringido esta patente. A Hyperice também apresentou uma série de pedidos de patentes relacionados para aumentar ainda mais o escopo e a escala de proteção em toda a categoria de percussão em geral.

Este anúncio segue a ação judicial movida pela Hyperice em 3 de janeiro, onde a Hyperice processou a Therabody, fabricante dos produtos Theragun e TheraFace, no Tribunal Federal por violação de patente, alegando que diversos produtos Therabody são infratores, incluindo Theragun Elite, Theragun PRO, Theragun Prime, Theragun Mini, Theragun Sense e TheraFace PRO. A Hyperice irá adicionar outros produtos ao processo contra a Therabody, incluindo o Theragun Relief, e quaisquer novos produtos que possam infringir a patente recentemente emitida.

"No centro da Hyperice, desenvolvemos produtos e tecnologias inovadores para melhorar a recuperação, o desempenho e a longevidade dos clientes ao redor do mundo", disse Jim Huether, Diretor Executivo da Hyperice. "Para qualquer empresa que trabalhe para liderar e fazer crescer um mercado novo e emergente no setor de tecnologia, o processo inventivo é extremamente importante. Como tal, valorizamos muito a inovação e salvaguardamos nossos produtos e tecnologia mediante a obtenção de patentes. Centenas de milhões de dólares em pistolas de massagem são vendidas todos os anos apenas nos EUA, e acreditamos que a grande maioria destas pistolas de massagem infringe esta patente. Usaremos ações legais agressivas contra todos os infratores para restabelecer a credibilidade do mercado de percussão."

Em 2023, o mercado de pistolas de massagem foi avaliado em US$ 542,6 milhões e deverá chegar a bem mais de US$ 1 bilhão nos próximos anos.1 com o crescimento sendo impulsionado pelo avanço da tecnologia, compreensão dos benefícios pelo cliente e priorização do bem-estar geral e do autocuidado.

"As ações que tomamos hoje são parte de uma estratégia jurídica mais ampla para proteger nossos direitos de propriedade intelectual. Temos a intenção de tomar ações adicionais nos próximos dias e semanas para garantir a proteção de nossa linha inovadora de pistolas de massagem de percussão", disse Jon Howell, Conselheiro Geral da Hyperice.