Comunicado do Business Wire :Ceres Power Holdings plc

A Ceres Power Holdings plc (CWR.L), líder em desenvolvimento de tecnologia de energia limpa, e a Delta Electronics ("Delta"), líder global em soluções de gerenciamento térmico e de energia, divulgaram hoje, juntas, um comunicado à imprensa sobre sua colaboração, que é apresentada por completo no final desta declaração. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240118018082/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Ceres CEO, Phil Caldwell, and Delta Head of Hydrogen Energy Business Division, Charles Tsai (Photo: Business Wire)

A Ceres e a Delta assinaram um acordo global de longo prazo para a licença e colaboração em manufatura para ambas as produções de pilhas de células eletrolisadoras de óxido sólido ("SOEC", solid oxide electrolysis cell) e células combustíveis de óxido sólido ("SOFC", solid oxide fuel cell). -- O acordo inclui receita de £ 43 milhões para a Ceres através da transferência de tecnologia, taxas de licença de desenvolvimento e serviços de engenharia, da qual espera-se que aproximadamente metade seja reconhecida como receita em 2024 -- Há o potencial de receita adicional oriunda da venda das pilhas de desenvolvimento da Ceres para a Delta -- O acordo também inclui pagamentos de royalties para a Ceres sobre a produção comercial futura e a venda para clientes finais por parte da Delta -- A introdução tecnológica e a construção da fábrica começarão em 2024 e espera-se que a produção inicial por parte da Delta comece até o final de 2026 -- A Delta fornece soluções a clientes em todo o mundo, em vários setores, incluindo produtos químicos, energia, transporte, aço, entre outros, com forte ambição para ampliação futura

Play

Com sede em Taiwan, a Delta emprega mais de 80.000 pessoas em aproximadamente 200 instalações internacionalmente e está listada na Bolsa de Valores de Taiwan com uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 23 bilhões. A expertise da Delta em fabricação em massa, eletrônica de potência e centros de dados para clientes como a Microsoft viu uma diversificação em soluções completas de descarbonização e o desenvolvimento de prédios inteligentes, infraestrutura de energia, balanceamento de rede e armazenamento de energia para clientes como a Tesla. Phil Caldwell, CEO da Ceres, comentou: "É ótimo anunciar uma nova parceria hoje com a Delta, uma empresa com expertise mundial em manufatura em massa, eletrônica de potência e integração de sistemas. Acreditamos que a Delta pode entregar soluções limpas de hidrogênio para seus clientes que utilizam ambas as nossas tecnologias SOFC e SOEC. O hidrogênio verde tem um papel importante quanto a prover um sistema de energia futuro mais seguro e sustentável e, hoje, damos o primeiro passo em direção ao que promete ser uma forte colaboração com a Delta para acelerar a indústria globalmente". Leia o comunicado à imprensa conjunto aqui.

Para mais informações, acesse www.ceres.tech. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.