Comunicado do Business Wire :AM Best

As principais revisões da BCRM se concentram na Parte IV: Classificações de Crédito de Emissão e de Empresas Holding de Seguros. Não há alterações nos componentes principais do processo analítico: solidez do balanço patrimonial, desempenho operacional, perfil empresarial e gestão de riscos empresariais, que continuam sendo os principais pilares da análise. As alterações estão relacionadas sobretudo à marcação utilizada para derivar a Classificação de Crédito de Emissor a Longo Prazo (ICR a Longo Prazo) de uma empresa holding de seguros.

AM Bestdivulgou sua Metodologia de Classificação de Crédito da Best (BCRM) revisada e o procedimento de critérios, "Análises de Capital Disponível e de Empresas Holding de Seguros" (anteriormente conhecido como "Análises de Capital Disponível e de Empresas Holding"). A AM Best publicou sua solicitação de comentários referentes à BCRM e ao procedimento de critérios "Análises de Capital Disponível e de Empresas Holding de Seguros" em 28 de fevereiro de 2023, e prosseguiu com um período de comentários concluído em 28 de abril de 2023.

-- Fatores de avaliação do balanço patrimonial atualizados na Parte III - Anexo B.2: Análise da Unidade de Classificação para garantir consistência com o exemplo na Parte III - Anexo B.5: Aplicação do Índice de Adequação de Capital (BCAR) da Best

-- Esclarecimentos adicionais são fornecidos para casos em que um grupo de seguros não se enquadra diretamente em uma categoria CCMG ou EPS; já que a AM Best irá considerar o grupo de seguros caso a caso, com uma análise de sua natureza, escala e complexidade. Caso um grupo permaneça não claramente classificável em nenhuma das duas categorias, provavelmente será utilizada a marcação EPS

-- As recém-desenvolvidas classificações da AM Best de grupos de segurados, em grande parte determinadas por seu ambiente regulatório, foram adicionadas aos critérios usando os termos: Grupos de Gestão de Capital Coletivo (CCMG) e Estruturas Priorizadas de Entidades (EPS), junto com uma discussão ampliada sobre regulamentação prudente

As atualizações sobre o procedimento de critérios, "Análises de Capital Disponível e de Empresas Holding de Seguros", se concentram no esclarecimento e no aumento da transparência. As revisões consideram as mais recentes estruturas de capital, instrumentos e características inerentes ao mercado de seguros e incluem o seguinte:

-- Expansão da Seção C, sob o recém-intitulado Capital Híbrido e Dívida Sênior na BCAR, para considerar fatores do emissor, incluindo uma visão do portfólio de instrumentos emitidos ao avaliar o crédito de capital para emissões individuais de dívida na BCAR

É esperado que as revisões da BCRM resultem em uma nova calibração de menos de 5% das classificações de crédito publicadas pela AM Best; as alterações de classificação feitas como resultado desta nova calibração, por si só, não irão refletir uma mudança na qualidade de crédito da organização. Uma análise das classificações afetadas será concluída dentro de seis meses a partir da data de entrada em vigor da metodologia. A AM Best não espera que a implementação das revisões em "Análises de Capital Disponível e de Empresas Holding de Seguros" irá resultar em alterações em quaisquer classificações publicadas.

A AM Best recebeu cinco comentários referentes à BCRM e ao procedimento de critérios, "Análises de Capital Disponível e de Empresas Holding de Seguros", durante o período de consulta pública através da metodologia 'in-box'. A AM Best gostaria de agradecer a todos os entrevistados que participaram do período de consulta. Um resumo do documento 'Resposta ao Comentário', que aborda os principais temas e questões, está publicado aqui: https://web.ambest.com/ratings-services/rating-methodologies/methodology-comments.

A BCRM e este procedimento de critérios estão disponíveis em https://web.ambest.com/ratings-services/regions/americas/centro-regional-para-a-america-latina/metodologia-de-classificacao-de-credito-da-am-best.

Uma discussão em vídeo sobre este assunto com Mathilde Jakobsen, Diretora Sênior de Análises, e Tony Silverman, Diretor de Critérios de Classificação de Crédito, Pesquisa e Análises, ambos da AM Best, está disponível em http://www.ambest.com/v.asp?v=ambbcrmholdcocriteria124.

AM Best é uma agência global de classificação de crédito, editora de notícias e provedora de análise de dados especializada na indústria de seguros. Sediada nos Estados Unidos, a empresa faz negócios em mais de 100 países, com escritórios regionais em Londres, Amsterdã, Dubai, Hong Kong, Cingapura e Cidade do México. Para mais informações, visite www.ambest.com.

Direitos Autorais © 2024 pela A.M. Best Rating Services, Inc. e/ou os seus afiliados.TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240118443945/pt/

Contato

Anthony Silverman Diretor de Critérios de Classificação de Crédito, Pesquisa e Análise +44 20 7397 0264 anthony.silverman@ambest.com

Mathilde Jakobsen Diretora Sênior de Análise +31 20 308 5427 mathilde.jakobsen@ambest.com

Mahesh Mistry Diretor Sênior e Chefe de Análises +44 20 7397 0325 mahesh.mistry@ambest.com

Christopher Sharkey Diretor Sênior de Critérios de Classificação +1 908 882 2310 christopher.sharkey@ambest.com

Al SlavinEspecialista Sênior de Relações Públicas +1 908 882 2318 al.slavin@ambest.com

© 2024 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.