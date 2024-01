Com Messi e Luis Suárez, Inter Miami enfrenta El Salvador em amistoso

A seleção de El Salvador enfrenta nesta sexta-feira (19), em um amistoso muito aguardado por sua torcida, o Inter Miami, do astro Lionel Messi, que inicia sua pré-temporada em um país não acostumado a receber estrelas do seu calibre.

A partida acontecerá no estádio Cuscatlán, em San Salvador, e está marcada para as 19h locais (22h pelo horário de Brasília), com a arbitragem do salvadorenho Iván Barton.

A seleção de El Salvador sabe o quão difícil será o jogo, mas será ainda mais complicado propor um bom esquema para segurar o craque argentino, por isso a equipe continuou treinando ao longo da semana.