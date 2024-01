Clube turco empresta ao Maccabi jogador israelense após polêmica sobre reféns em Gaza

O clube turco Basaksekir emprestou o jogador israelense Eden Karzev ao Maccabi Tel Aviv nesta quinta-feira (18), após a polêmica depois que o meio-campista emitiu uma mensagem pedindo a libertação dos reféns mantidos em Gaza pelo grupo palestino Hamas.

"Após um procedimento disciplinar iniciado pelo nosso clube, o jogador foi condenado a uma multa (...) e foi considerado apropriado que siga a sua carreira fora do nosso país", disse o Basaksehir, clube da primeira divisão conhecido pelas suas relações estreitas com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

O Maccabi Tel Aviv, atual líder do campeonato israelense, anunciou que chegou a um acordo com o clube turco para um empréstimo com opção de compra do meia israelense de 23 anos.