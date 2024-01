CGU conclui que cartão de vacina de Bolsonaro foi adulterado

O cartão de vacina contra a covid-19 do ex-presidente Jair Bolsonaro foi adulterado, determinou uma investigação da Controladoria-Geral da União (CGU), cujas conclusões foram divulgadas nesta quinta-feira (18).

O órgão de controle encontrou inconsistências entre os registros do Ministério da Saúde e de outros órgãos oficiais e o cartão de vacinação de Bolsonaro, onde constava que o ex-presidente havia recebido uma dose contra a covid-19 em São Paulo em julho de 2022.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Portanto, quanto à vacinação que teria ocorrido em São Paulo -único registro que ainda permanece no cartão de vacinação do ex-chefe do Executivo- [...] a conclusão foi que se trata de fraude ao sistema estadual de registro de vacinação contra a covid-19", afirmou a CGU em comunicado.