Canadá entrega aos inuítes controle de terras do Ártico ricas em recursos

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, assinou nesta quinta-feira (18) a transferência do controle das terras do Ártico ricas em recursos ao governo do território Nunavut, de maioria inuíte, uma decisão anunciada como a maior transferência territorial da história do Canadá.

Com mais de 2 milhões de metros quadrados, Nunavut é quase três vezes maior do que o estado americano do Texas e acredita-se que abrigue algumas das jazidas mais ricas do país, entre elas de ouro, diamantes e minerais raros, bem como de petróleo e gás.

Devido ao aquecimento global, o território ártico está cada vez mais acessível à mineração e ao transporte marítimo. Em Iqaluit, sua capital, Trudeau assinou um acordo de transferência com o premier de Nunavut, P.J. Akeeagok.