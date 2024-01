Blinken visitará África Subsaariana para impedir avanços de Rússia e China

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, fará uma nova visita à África Subsaariana após dez meses, informou o Departamento de Estado nesta quinta-feira (18).

A visita do chefe da diplomacia americana acontece em um contexto de crescente influência da Rússia e da China nessa região do planeta.

Blinken visitará Nigéria, Costa do Marfim, Angola e Cabo Verde a partir de segunda-feira (22) para abordar questões como o crescimento econômico e "impulsionar parcerias de segurança baseadas em valores compartilhados, como o respeito pelos direitos humanos, a promoção da democracia e a expansão do Estado de direito", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller.