Barcelona sofre contra time da 3ª divisão mas avança às quartas da Copa do Rei

Os donos da casa abriram o placar com um belo chute de primeira de Álvaro Gómez (31'), mas quase no intervalo Ferran Torres empatou para o Barça (45').

O Barcelona levou um susto nesta quinta-feira (18) diante do Unionistas de Salamanca, mas acabou se classificando para as quartas de final da Copa do Rei ao vencer o modesto time da terceira divisão espanhola de virada por 3 a 1.

Pedri, Ilkay Gundogan e Robert Lewandowski entraram em campo aos 60 minutos de jogo, mas a equipe catalã mostrou mais uma vez os seus problemas diante da baliza adversária contra uma equipe da terceira divisão, muito bem organizada no campo do estádio Reina Sofía, em Salamanca.

"Sofremos. O gol deles foi um golaço e dificultou as coisas para nós. Mas a equipe ganhou confiança e moral", disse o técnico do Barça, Xavi Hernández, na coletiva de imprensa.

O empate do Barça veio após um escanteio do Unionistas em um contra-ataque rápido liderado por Ferran, que ficou frente a frente com Iván Martínez para fazer 1 a 1 com um chute cruzado (45').