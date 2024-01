Baluchistão, uma conflituosa região na fronteira entre Irã e Paquistão

O Baluchistão é uma conflituosa região fronteiriça compartilhada por Irã e Paquistão, onde as forças de segurança há anos enfrentam grupos insurgentes e onde existe agora um risco de escalada com os ataques cruzados de Teerã e Islamabad.

A província do Sistão-Baluquistão, no sudeste do Irã, e a província do Baluchistão, no oeste do Paquistão, são as regiões pobres de seus respectivos países. Historicamente, essa região árida tem sido assolada pela seca e pelo desemprego.

Ali reside o povo baluchi, cuja população é estimada em 10 milhões de pessoas. A maioria delas vive no Paquistão, alguns vários milhões no Irã, e uma pequena minoria no Afeganistão.