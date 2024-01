Arábia Saudita descarta relações com Israel sem uma trégua em Gaza

A Arábia Saudita não continuará negociando um acordo para reconhecer o Estado de Israel até que um cessar-fogo seja estabelecido na Faixa de Gaza, declarou nesta quinta-feira (18) a embaixadora saudita nos Estados Unidos.

"A Arábia Saudita não colocou a normalização [com Israel] no cerne de sua política. Colocou a paz e a prosperidade no cerne de sua política", afirmou a princesa Reema bint Bandar Al Saud durante uma conferência no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O reino foi muito claro. Enquanto houver violência no terreno e continuarem os massacres, não podemos falar sobre o amanhã", acrescentou.