Allianz Arena terá último adeus ao 'Kaiser' Franz Beckenbauer

Dezenas de milhares de torcedores se reunirão nesta sexta-feira (19)na Allianz Arena, em Munique, para prestar a última homenagem ao 'Kaiser' Franz Beckenbauer, lenda do futebol alemão, que morreu no último dia 7, aos 78 anos. Depois da emoção provocada pelo anúncio da morte do ex-craque, há dez dias, o Bayern planejou uma cerimônia de homenagem na Allianz Arena, estádio que não poderia ter sido construído sem a figura de Franz Beckenbauer. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Foi sob o impulso do Kaiser - presidente do Bayern no final da década de 1990 e início do século 21 - que o Bayern decidiu abandonar o estádio Olímpico de Munique para construir a Allianz Arena, um espaço moderno com capacidade para 75 mil espectadores no norte da capital da Baviera.

Nesta sexta-feira, o chanceler alemão, Olaf Scholz estará presente nas tribunas, assim como o presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier. O presidente do Bayern, Herbert Hainer, fará o discurso de boas-vindas às 15h, horário local (11h no horário de Brasília), e depois dará a palavra a Frank-Walter Steinmeier e ao técnico do Bayern, Markus Söder. O presidente de honra do clube, Uli Hoeness, que vestiu as cores do clube bávaro ao lado de Franz Beckenbauer nas décadas de 1960 e 1970 e que ocupou cargos de gestão com Beckenbauer e Karl-Heinz Rummenigge, também fará um discurso. A cerimônia de homenagem, que deverá durar pouco mais de uma hora, terá início com as notas de 'Con te Partirò', interpretadas pelo tenor de Munique Jonas Kaufmann.

Paul Breitner, Günter Netzer, Wolfgang Overath e Rainer Bonhof, companheiros de equipe de Beckenbauer e Hoeness na conquista do título mundial em 1974, estarão presentes nas tribunas, assim como os campeões mundiais de 1990 Lothar Matthäus, Andreas Brehme, Klaus Augenthaler, Pierre Littbarski, Guido Buchwald, Olaf Thon, Rudi Völler e Karlheinz Riedle, que foram comandados pelo Kaiser. Ex-técnicos do Bayern, como Hansi Flick, Julian Nagelsmann, Felix Magath e Niko Kovac, também estarão presentes, assim como o homem com mais jogos na Bundesliga, Charly Körbel (602). Para além da Alemanha, o Real Madrid será representado por seu presidente honorário, Pirri, e pela lenda "merengue" Emilio Butragueño, diretor de relações internacionais do clube da capital espanhola, enquanto o Barcelona enviará seu presidente, Joan Laporta, e seu vice-presidente, Rafael Yuste.