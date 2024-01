Alemanha endurece sua política migratória

Os parlamentares da Alemanha aprovaram, nesta quinta-feira (18), uma série de medidas para endurecer a política migratória do país, onde o número de solicitantes de asilo aumentou com força no ano passado.

O crescimento de mais de 50% dos pedidos de asilo na Alemanha no ano passado, junto com a recepção de um milhão de refugiados ucranianos, põe à prova as capacidades das autoridades locais.

A medida também beneficia o partido de extrema direita AfD (Alternativa para Alemanha), que apresenta forte crescimento nas pesquisas.