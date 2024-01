Alcaraz e Medvedev sofrem mas avançam no Aberto da Austrália

O número 2 do mundo, Carlos Alcaraz, precisou de três horas e meia de batalha para derrotar o italiano Lorenzo Sonego (46º) em quatro sets; 6-4, 6-7 (3/7), 6-3 e 7-6 (7/3), nesta quinta-feira (18) pela segunda rodada do Aberto da Austrália. O espanhol vai enfrentar agora o chinês, convidado para o torneio, Juncheng Shang, que venceu o indiano Sumit Nagal, vindo do qualifying, com parciais de 2-6, 6-3, 7-5 e 6-4. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Estou muito feliz com o meu desempenho de hoje", comemorou Alcaraz. "Embora tenha perdido o segundo set, acho que fiz uma boa partida".

"Acho que nós dois jogamos em alto nível, com muita intensidade. Demos show, fazendo bons pontos e alguns golpes certeiros também. Foi um grande jogo", analisou. Na quadra da Rod Laver Arena nesta quinta-feira, exceto o terceiro set, o mais rápido, os outros três sets duraram cerca de uma hora. 'Carlitos' fechou a partida com 43 'winners' e 34 erros não forçados. As estatísticas se invertem, de forma geral, no caso de Sonego. Neste momento, o espanhol de 20 anos iguala o seu melhor resultado obtido em Melbourne. O tenista duas vezes campeão do Grand Slam (US Open 2022 e Wimbledon 2023), que se tornou o mais jovem número 1 do mundo na história em 2022, ficou de fora do Aberto da Austrália no ano passado devido a uma lesão muscular na perna direita. Em 2021 ele foi eliminado na segunda rodada, e na terceira em 2022.

Play

O número 3 do mundo, o russo Daniil Medvedev, esteve perto de ser eliminado, mas após um começo difícil, conseguiu reagir e sobreviveu ao finlandês Emil Fuusuvuori (53º), a quem derrotou em cinco sets, com parciais de 3-6, 6-7 (1/7), 6-4, 7-6 (7/1) e 6-0, em partida que terminou às 3h35 da manhã de Melbourne. Mais cedo, o número 6 do mundo, Alexander Zverev, se classificou no super tie-break do quinto set depois de ficar em desvantagem de 2 sets a 1, vencendo com parciais de 7-5, 3-6, 4-6, 7-5 (7/6) e 7-6 (10/7), o eslovaco Lukas Klein.

Poucos minutos antes, Zverev chegou a ficar a dois pontos da derrota, quando o placar indicava 6-5, 40-A em seu saque. Ele acabou vencendo após quatro horas e meia de duelo. "Fui em grande parte um espectador da partida, era ele quem tinha a iniciativa. Ou ele acertava os winners, ou cometia o erro", admitiu o atual campeão olímpico. "O que eu estava pensando? O fato de haver um vôo direto às onze horas da noite...". Na terceira rodada, o alemão enfrentará o jovem americano de 19 anos Alex Michelsen, 91º do mundo.